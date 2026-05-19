Тази вечер София е изпълнена с радост и ликуване по повод победата на Дарина Йотова – DARA на конкурса „Евровизия 2026“. Столичната община организира голям концерт и парти на пл. „Княз Александър I“, където се събраха огромно множество хора, които посрещнаха една от най-успешните певици у нас. Дара мина по постлания 60-метров червен килим и поздрави събралото се множество, като прегръщаше на всяка крачка деца и младежи, развяващи български знамена.



„Благодаря ви от сърце, това означава много за мен! Ще запазя този момент до края на живота си. Моята мечта е била да успявам да обединявам хората и да ви видя заедно тук всички. Благодаря ви, че ми сбъднахте мечтата“, каза Дара.



В момента Дара и песента „Бангаранга“ оглавява класацията на „Билборд“, което е невероятен престиж, както и в момента е на 11-то място в световната класация на Spotify.





„Дара отключи сърцата ни“, заяви кметът на София Васил Терзиев на концерта и парти под открито небе за отпразнуване на победата на певицата на „Евровизия“ на площад „Княз Александър I“ в столицата. Той подари символично на Дара ключа на София и огромен букет цветя.

„Пеенето не ми е най-голямата сила, но се радвам, че изпълнихме едно обещание – за червения килим, с който беше посрещната Дара“, заяви той.

„Този килим е най-малкото, което можехме да направим, и съм изключително шастлив да видя тази енергия тук, на площада, за да ти покажат колко много те обичат“, обърна се Терзиев към Дара. Той ѝ пожела много, много дълги години да се радва на творческото вдъхновение и на любовта на хората.

На 27 години Дара покори голямата европейска сцена и стана победител в престижния песенен конкурс „Евровизия 2026“. Дара безапелационно победи всички други държави и така насочи вниманието и към нашата страна, където ще се проведе следващата Евровизия през 2027 г.

Припомняме, че България е големият победител в 70-ото издание на „Евровизия“. Изпълнението на българската представителка Дара се открои и убедително спечели първото място. Австралия, Малта, Дания и Литва дадоха по максималните 12 точки на България. Така страната ни спечели вота на националните журита и се нареди категорично на върха с 204 точки.



Зрителският вот донесе на България още 312 точки. Така страната ни постигна убедителен триумф с общо 516 точки, изпреварвайки Израел с 343 точки и Румъния с 296.



„Бангаранга“ е чувство за сила, да пребориш страха със специална енергия. Когато си в хармония с природата и света, тогава можеш да постигнеш всичко“, каза развълнуваната Дара, след като спечели безапелационно първото място.