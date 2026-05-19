ГДБОП е провела две последователни операции, при които са задържани двама мъже, разследвани за притежание и разпространение на материали със сексуална експлоатация на деца в интернет, съобщиха от дирекцията. Разследването е започнало по сигнал за разпространение на порнографски материали, създадени с участието на малолетни.

При първия случай е арестуван 56-годишен мъж на територията на област Плевен на 12 май 2026 г. При претърсване на адреса му е установено, че той е разпространявал файлове със сексуално насилие в реално време. На иззетите устройства са открити над 30 000 файла с подобно съдържание, а на харддиск са съхранявани над 5 терабайта материали, включително с деца на възраст около 10–12 години. Мъжът е оставен в ареста с мярка „задържане под стража“.

Във втория случай, ден по-късно – на 13 май 2026 г., е задържан 40-годишен мъж от област Пловдив. По данни на разследването той е използвал фалшиви профили в интернет, чрез които е осъществявал контакт с малолетни момичета с цел създаване на порнографски материали и участие в подобни действия. И спрямо него е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.