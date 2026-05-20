„От името на целия екип на Комплексен онкологичен център – Бургас заставаме с цялото си сърце зад каузата на Мач на надеждата и човека, който превърна личната си битка в мисия за хиляди други – Стилян Петров“, заяви управителят на КОЦ-Бургас проф. д-р Христо Бозов по повод предстоящата грандиозна среща на звездите на терена в Бургас, която има благородна кауза – помощ за лечението на онкологично болни хора. Припомняме, че „Мачът на надеждата“ ще се състои на стадион „Лазур“ на 6 юни и билетите са в продажба, както онлайн, така и на касите на Операта.

„Всеки ден в болничните стаи срещаме хора, които водят най-трудния мач в живота си. Срещаме страх, болка, несигурност, но срещаме и невероятна сила. Сила, която се ражда от любовта на близките, от подадената ръка, от думите „не си сам“. Именно това носи и „Мачът на надеждата“ – послание, че дори в най-тежките моменти човек може да намери сили да продължи напред.“, смята проф. Бозов.

Той посочи, че историята на Стилян Петров е история за достойнство, кураж и непримирим дух. „Той показа, че истинските победители не са само тези, които печелят на терена, а онези, които се изправят срещу изпитанията на живота и вдъхновяват другите да не губят надежда. Днес неговата кауза обединява хиляди хора около една обща идея – че доброто, съпричастността и човечността могат да променят съдби.

Ние вярваме, че обществото ни има нужда точно от такива примери. Нужда от хора, които подават ръка. От каузи, които събират, а не разделят. От събития, които ни напомнят, че зад всяка диагноза стои човек, семейство, мечти и живот, който заслужава шанс.

Затова призоваваме всички – млади и възрастни, институции, организации, спортни клубове, ученици, родители и всички хора с добри сърца – да подкрепят „Мача на надеждата“. Нека заедно покажем, че българите можем да бъдем единни, когато става дума за живот, за подкрепа и за надежда.

Нека напълним стадиона не само с аплодисменти, а с вяра. Нека всяко присъствие, всяка подкрепа и всяко споделено послание бъдат знак към хората, които се борят – че не са сами. Защото понякога именно надеждата е най-силното лекарство.

Днес повече от всякога имаме нужда да си припомним, че човечността е нашата най-голяма сила. И когато сме заедно, можем да дадем кураж на тези, които преминават през трудни моменти, можем да вдъхнем вяра на семейства, които чакат добри новини, можем да бъдем светлина там, където има страх.

Подкрепете Мач на надеждата.

Подкрепете каузата на Стилян Петров.

Подкрепете надеждата.“, призовават проф. Бозов и екипът на КОЦ-Бургас.