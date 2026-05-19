Пазарите са пълни с домати през този период и през повечето време клиентите са изкушени да изберат най-атрактивните. Специалистите предупреждават, че в някои случаи, за да получат големи и устойчиви добиви, производителите използват многократни обработки с пестициди. Въпреки че тези вещества са регулирани, прекомерната им употреба може да стане токсична.

Големите, лъскави и безупречни домати са първите, които ни хващат окото

Тези характеристики обаче могат да показват, че продукцията е била третирана с пестициди.

"Големите, твърди домати с перфектна форма могат да показват, че доматът е бил третиран с химикали. За разлика от тях, по-малките домати с неправилни форми често идват от традиционни сортове, които не са били селектирани от производителите на зеленчуци, за да издържат седмици наред", казват експерти пред румънската медия Digi24.

На пазарите и в магазините изкушението да се купят най-красивите зеленчуци е голямо.

"Нека са румънски, нека са възможно най-естествени", казва един потребител. "Качество, да изглеждат хубаво", допълва друг.

За трети са важни цветът, вкуса, мириса.

"Качество, те трябва да са румънски. Писна им от внос. И купуват тези с пълна сила, защото са вкусни, ранни са", казва Виорел Тука, производител на зеленчуци.

В Банката за растителни генетични ресурси в Бузъу специалисти проверяват доматите с лабораторни тестове.

"Сега се определя концентрацията на нитрити. Ако културата е била прекомерно торена с нитратни или азотни формули, можем да видим дали имаме висока концентрация, над оптималното ниво", обяснява Костел Ванътору, изследовател в Банката за растителни генетични ресурси в Бузъу.

Изследователите казват, че почти перфектният външен вид на доматите трябва да ни накара да се замислим

"Може да се усъмним, когато видим домати със зелена шапка, вдървени глави и без семки. Вносните домати са третирани, за да издържат дълго време, било то по време на транспортиране, съхранение или търговия", казва изследователят Костел Ванътору.

Пестицидите, открити в някои третирани зеленчуци, могат да причинят стомашни болки и гадене, предупреждават лекарите, и с течение на времето могат да увредят черния дроб и бъбреците.