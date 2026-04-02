Един човек загина при земетресението с магнитуд 7,6 в северната част на Молукско море, има и щети и се е образувало цунами, съобщиха властите в Индонезия, цитирани от Ройтерс, въпреки че наблюдаващите природните бедствия агенции заявиха, че вероятността от разрушения е малка.

Индонезийската метеорологична служба съобщи, че цунами е регистрирано на пет места, като най-високите вълни са достигнали 0,75 м край Северна Минхаса в провинция Северно Сулавеси. Имало е и над 50 вторични труса, най-силният от които с магнитуд 5,8.

Ръководителят на Индонезийската метеорологична служба Теуку Файзал Фатани първоначално каза, че моделите са показали потенциал за вълни, високи от 0,5 до 3 метра, но по-късно службата отмени предупреждението си за цунами.





Един човек е бил убит от падащи отломки в град Мандао, след като сграда, използвана от местните спортни власти, се е срутила, съобщи полицията в Северно Сулавеси.

Епицентърът на труса е бил на около 580 км южно от филипинското крайбрежие и на хиляда километра от малайзийския щат Сабах на дълбочина 35 км.

Геофизичният институт на САЩ съобщи, че девет други земетресения с магнитуд над 7 са се случвали в радиус от 250 км около епицентъра на днешния трус през последните 50 години, но не са предизивиквали големи щети.