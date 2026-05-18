400 третокласници от Бургас се събраха в спортна зала „Младост“ за финала на тазгодишното издание на общинската програма „Спорт и здраве за всяко бургаско дете“. Събитието съвпадна с Деня на българския спорт, който отбелязваме на 17 май.

Официални гости на церемонията бяха г-н Манол Тодоров – заместник-кмет „Спорт и туризъм“, и г-н Михаил Ненов – заместник-кмет „Образование, здравеопазване, младежки политики и социални дейности“, които поздравиха участниците, учителите и родителите за активността, ентусиазма и усилията, вложени в развитието на детския спорт в Бургас.

Събитието бе водено от Валерия Дочева – треньор по художествена гимнастика, фитнес инструктор и двукратен финалист във формата „Фермата“, и Цанко Цанков – многократен национален шампион по плуване, световен и европейски рекордьор, които със своята енергия и вдъхновяващи послания мотивираха децата да спортуват активно и да превърнат спорта в част от своя живот.

Преди награждаването се проведоха спортно-подготвителни игри. Всички участници направиха динамична спортна загрявка, разбира се под звуците на песента „Бангаранга“, на прекрасната певица Дара.

Децата показаха отлична физическа подготовка, бързина, дисциплина и спортсменски дух, а залата бе изпълнена с много настроение, аплодисменти и емоции.

Бяха отличени най-добре представилите се отбори, като на първо място се класира отборът на СУ „Йордан Йовков“, а победителите получиха купи за своето отлично представяне.

Всички ученици бяха наградени с медали за активно участие в програмата през учебната 2025/2026 г., а всеки отбор получи грамота за участие и спортна топка като символ на активния начин на живот и насърчаване на спорта сред децата.

Събитието още веднъж доказа, че спортът възпитава дисциплина, увереност, приятелство и умения за работа в екип. Общинската програма ще продължи да насърчава физическата активност и здравословния начин на живот сред бургаските деца, превръщайки спорта в неизменна част от тяхното ежедневие и през следващата учебна 2026/2027 година.