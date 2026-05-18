"Нашата амбиция е ясна – да развиваме пристанището като модерно, устойчиво и конкурентоспособно европейско морско средище. Да инвестираме в технологии, инфраструктура и хора. Защото истинската сила на всяко пристанище не са само кейовете и крановете, а хората, които стоят зад тях. Човешкият капитал остава най-ценният ресурс на всяко пристанище", подчерта председателят на директорския съвет на пристанището. Амбицията е "Пристанище Бургас" ЕАД да се утвърди не просто като транспортен център, а като двигател на икономическото развитие и символ на морската сила на България“- С тези думи днес д-р Мария Белколева от Управителния съвет на „Пристанище Бургас" ЕАД и член на борда на европейската организация "МедКруиз" (MedCruise) се обърна към гостите, пристигнали за честването на 123-та годишнината от официалното си откриване на Пристанище- Бургас за търговско корабоплаване.

На 18 май 1903 година топовни салюти и параходни сирени оповестяват пред света раждането на първото съвременно българско пристанище - дело на Указ на Княз Фердинанд І от 20 декември 1894 година и на няколкогодишен строителен труд. При своето основаване пристанището разполага с басейн от 60 хектара, три кейови стени с общ фронт 590 метра и дълбочина на акваторията 7,3 метра. Днес пристанищен район Бургас е най-големият в страната и обслужва икономиките на Югоизточна България, съседни балкански страни и черноморските държави.

Честванията започнаха при Кулата на фаропазача, която беше основно реконструирана през 2019 г. със средства на „Пристанище Бургас" ЕАД и превърната в музейна сбирка. На събитието присъства Тошко Вачев, който е единственият бургазлия, роден в самата кула. Като иконописец той представил специална изложба с икони по повод годишнината. Пред служители, ветерани и гости

Д-р Белколева очерта и визията за бъдещето на пристанището като модерно, устойчиво и конкурентоспособно европейско морско средище, с инвестиции в технологии, инфраструктура и човешки капитал. Тя посочи и ясна стратегия за развитието на порта - разширяване на логистичните възможности, внедряване на иновативни технологии и засилване на международното партньорство.

Пристанище Бургас е ключов транспортен и логистичен център, през който преминават търговски потоци, свързващи България, Европа и света, създава работни места и привлича инвестиции в транспорт, търговия, индустрия, туризъм и услуги, каза д-р Белколева.

През последните години, посочи тя, дружеството е преминало през сериозна модернизация с инвестиции в инфраструктура, дигитализация, подобряване на логистичните процеси и повишаване на капацитета за обработка на товари. Наред с индустриалните си функции, пристанището все по-успешно се отваря към гражданите и гостите на Бургас.

Сред основните предизвикателства пред съвременното пристанище са глобалната конкуренция, ускорената дигитализация и зелената трансформация

"Бургас винаги е бил град, обърнат към морето и към света. Пристанището е част от неговия дух и история", каза Белколева.