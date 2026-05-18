Българска фондация Биоразнообразие и Община Бургас организират едно от най-пъстрите и вдъхновяващи събития за деца в града – традиционното детско карнавално шествие, което през 2026 г. ще премине под мотото: „Обитателите на морето“

Тази година карнавалът ще се проведе на 29 май 2026 г. (петък) от 17:00 ч. и ще бъде посветен на богатството и красотата на Черно море. Каним всички деца от бургаските детски градини и началните училищни класове да дефилират с костюми на морски животни, растения, птици, кораби, фарове, вълни, дюни, плажове, рибари, и екосистеми, свързани с Черно море и Бургаския край.

Бургас е град, който живее с морето – то вдъхновява културата ни, природата ни и ежедневието ни. Чрез този карнавал искаме децата да опознаят богатството на Черно море, неговите обитатели и нуждата да го пазим чисто и живо.

Шествието ще започне с празнично дефиле от сградата на Община Бургас по ул. „Богориди“ до Морската градина, за да могат жителите и гостите на града да се насладят на пъстрите костюми и въображението на участниците.

Финалът ще бъде на Лятна сцена „Охлюва“, където всички участници ще преминат по сцената и ще се представят пред публиката.

Събитието цели да насърчи детското въображение и да повиши осведомеността за значението

на морската природа и необходимостта от нейното опазване.

В края на събитието ще бъдат връчени награди в различни категории, включително за най-ефектен костюм, най-оригинален „зелен“ костюм и най-силно екологично послание.

Заповядайте да споделим тази цветна инициатива, посветена на децата, морето и природата!

Срок за записване: До 22 май 2026 г. на e-mail: radostina.tzenova@biodiversity.bg