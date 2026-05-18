От 1 август минималните осигурителни прагове се увеличават с 5%, а максималният осигурителен доход става 2300 евро. Това обяви финансовият министър Гълъб Донев в изявление за състоянието на бюджета. Пенсиите ще бъдат увеличени по швейцарското правило със 7,8% от 1 юли, потвърди Донев. Всички социални плащания са гарантирани. Данъци няма да се вдигат.

Увеличението на максималния осигурителен доход спрямо сегашното ниво е със 189 евро, или почти 9%. Поради липсата на бюджет за тази година, таванът за осигуряване е на стария си размер от 2025 г. - 2111,64 евро.

5-те процента върху минималните осигурителни прагове трябва да ги изравнят с минималната заплата, каза Донев. Всъщност обаче тя се увеличи много повече от 1 януари - от 550,66 евро на 620,20 евро, или с над 12%. С увеличението от 1 август най-ниският праг за осигуряване ще стане 578,19 евро, т.е. ще е под минималната заплата.

Ако това остане вариантът за увеличение на минималните прагове, това ще бъде любопитно отклонение от досегашната политика те да са равни поне на минималната заплата. Ролята на тези прагове е да противодействат на сивата икономика, като слагат предполагаеми минимуми по икономически дейности и професии, под които осигуровките не могат да падат. Осигуровките така или иначе се начисляват върху целия доход.

При пенсиите изненада няма - това е очакваното увеличение по швейцарското правило от 1 юли. За него не е необходим бюджет, така че то е гарантирано.

Планираните увеличения в минималните и максималните прагове за осигуряване са по-ниски от намеренията на ГЕРБ в проваления бюджет 2026, който в крайна сметка подпали протестите срещу кабинета "Желязков" със заложеното увеличение на осигуровките. За сравнение, в проекта на ГЕРБ минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се трябваше да бъде от 1 януари 620,20 евро (колкото минималната заплата), а максималният - 2352 евро.