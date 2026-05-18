Президентът на Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ), гросмайстор Милен Василев, бе специален гост на турнира по шахмат в Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Просеник, общ. Руен, и проведе вдъхновяващ сеанс на черно-белите полета с най-младите почитатели на интелигентната игра.

Събитието се проведе по повод Международния ден на предизвикателството и Националния ден на спортиста и събра почитатели на шахмата от населени места в целия регион. Участниците – ученици от трети до десети клас – демонстрираха аналитично мислене, концентрация и желязна дисциплина. А гросмайстор Василев показа на подрастващите умения от най-висока класа и не спести суперлативи за учениците от Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“: „Изключително съм изненадан от нивото, което показаха децата. Личи си, че се занимават от години с шах, а успехите и многобройните завоювани купи не са случайни“.

Учениците изненадаха гостите с тактическо мислене и дръзки ходове – успехи както на черно-белите дъски, така и в класната стая и в професионалната реализация, пожела гросмайсторът на учениците. Защото шахът тренира мисълта, възпитава логика, прецизност, последователност и устрем към победа. Все качества, които позволяват да се предвиждат ходове напред – и в училище, и в житейски план, заяви гросмайсторът.

„Радвам се, че в нашето планинско село имаме честта да организираме, при това за поредна година, шахматен турнир с толкова голям интерес, а младите ни шахматисти показаха толкова високо ниво“, каза директорът на Обединено училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Просеник, общ. Руен, Атанаска Стоянова, която направи и първия ход в партиите.