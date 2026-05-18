В професионалните среди не се поставя въпросът за увеличение на възрастта за пенсиониране. Реформите, които бяха направени през 2015 г., по отношение на увеличаване на възрастта и изравняването й за мъжете и жените все още не са приключили. Те ще приключат през 2038 г., така че след това може би ще предстои такъв разговор.

Това коментира в подкаста на Надя Обретенова по БНТ Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет. Именно съветът е автор на единия анализ за стабилизиране на пенсионната система, върху който трябва да стъпи бъдещата пенсионна реформа. Тази година възрастта за пенсиониране в редовата трета категория труд е 62 г. и 6 м. за жените и 64 г. и 9 м. за мъжете. През 2037 г. възрастта трябва да стане 65 г. и за двата пола.

Възрастта у нас се увеличава по-бавно спрямо някои европейски държави (другаде пък имат по-ниска), но България е и с най-високата смъртност и най-кратката продължителност на живота в ЕС, а възрастта за пенсия би следвало да е пряко обвързана с този фактор.

Намеренията на новите управляващи в това отношение не са известни. Преди идването им на власт се подготвяше пътна карта за пенсионни промени. Те трябва от една страна да стабилизират системата, която сега твърде много зависи от бюджета, а от друга – да подобрят адекватността на пенсиите. Социалното министерство беше готово с идеите си още при предходния министър Борислав Гуцанов, но не е ясно какво мисли по тях финансовото министерство, особено при новия министър.

"Когато става въпрос за такъв тип по-сериозни и задълбочени промени, които ще променят по някакъв начин и осигурителна възраст, и начина, по който е организирана цялостната система, това предполага първо задължително експертни актюерски анализи, много добър диалог с работодатели и синдикати, много добро комуникиране на всички тези мерки и хоризонт напред", коментира Русинова. Тя посочи, че такива реформи трябва да имат дългосрочен хоризонт и даде за пример Канада, където те са били за след 25 години. У нас обаче най-важните промени често се правят набързо и в последния момент.

Зорница Русинова посочи и друг фактор, който влияе на възрастта. Днес човек е активен до по-напреднала възраст. "След 55 ние все още можем да имаме талант, така че да променим кариерата си или начина, по който живеем. И това е времето, в което наистина можем да започнем да се замисляме за това какви старини ни очакват и какви доходи можем да имаме", коментира по този повод тя.