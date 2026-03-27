Орлин Павлов ще представи специален пролетен концерт под надслов „С любов“ на 30 април от 19:30 часа в Културен дом НХК в Бургас. Вечерта обещава да бъде изпълнена с емоция, нежност и елегантна музика, съобщават организаторите.

На сцената с певеца ще излязат едни от най-изявените музиканти в България: Милен Кукошаров – пиано, Кристиян Желев – барабани, Александър Славчев – китара и Даниеле Геббо – контрабас. Публиката ще има възможност да чуе подбран репертоар от красиви любовни песни – български хитове, авторски композиции на Орлин Павлов и световни класики, всички в специални аранжименти, създадени именно за тази вечер.

Орлин Павлов кани бургаската публика да стане част от това преживяване, което съчетава музика, емоция и атмосфера на споделяне.

Билети се предлагат в мрежата на GRABO и Eventim, както и на касата на НХК в Бургас; за контакт е посочен телефон 0894 898 098.

За деца до 7 години входът е безплатен, но без осигурено седящо място. Организаторът предлага преференциални цени за деца до 14 години. Лица над 14 години влизат с редовен билет и осигурено място без необходимост от придружител, а децата до 14 години трябва да бъдат с придружител.