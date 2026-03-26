





Ясна позиция против изграждането на ферма за аквакултури в близост до българското крайбрежие изразиха кандидатите за народни представители от ГЕРБ-СДС – Бургас по време на обществен дебат, посветен на бъдещето на Черноморието, опазването на морската екосистема и баланса между инвестиции и устойчиво развитие.

Повод за срещата е сериозното напрежение сред жителите на морските общини след решение на МОСВ за изграждане на стопанство за черноморска пъстърва без процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Проектът предвижда съоръжението да бъде разположено на площ от около 50 дка в близост до курортни зони и едни от най-привлекателните плажове по Южното Черноморие.





В обсъждането се включиха рибари, хотелиери, представители на местната власт и кандидатите за народни представители Жечо Станков, Андрей Рунчев, Галя Василева, Станислав Губеров, Желязко Желязков и Тодор Михалев. Сред участниците бяха още кметът на Приморско Иван Гайков и заместник-кметът на Царево Денис Диханов. Официален гост бе председателят на парламентарната комисия по околна среда и води Младен Шишков.

Още в началото Жечо Станков подчерта, че решения не трябва да се вземат без диалог и без спокойствие за хората.

„Виждаме, че в последните дни беше сменено ръководството на ИАРА и възниква въпросът дали това не е свързано с ускорено издаване на разрешителни за проекти, които будят сериозни притеснения“, заяви той.

По думите му подобни инвестиционни намерения могат да засегнат поминъка на стотици рибари, да обезсмислят развитието на пристанищната инфраструктура и да поставят под риск бизнеса на хотелиери и ресторантьори.

„Не съм привърженик на крайни мерки като мораториум, но вярвам, че можем да изградим ясна рамка, основана на съгласие между бранша, местната власт и обществото“, допълни Станков.

Кметът на Приморско Иван Гайков също бе категоричен, че подобни съоръжения трябва задължително да преминават през ОВОС и да се изграждат на места, които не застрашават развитието на туризма.

„Нямаме нищо против аквакултури като цяло, но опитът показва, че подобни съоръжения трудно устояват на динамичните условия в Черно море“, подчерта той.

Според него проектът между Китен и Маслен нос би затруднил морския транспорт и би компрометирал развитието на пристанищната инфраструктура в региона.

Община Приморско вече е обжалвала решението на МОСВ, като позицията е подкрепена от граждани, бизнеси и съседни общини.

Младен Шишков отбеляза, че инвестиционното предложение вече е било разглеждано и не е получило одобрение от редовно правителство, което е знак за съществуващи проблеми.

„Законът изисква оценка на т.нар. кумулативен ефект – как ще си взаимодействат подобни съоръжения. Такава оценка в случая не е направена“, подчерта той.

Кандидатите за народни представители бяха категорични, че ще продължат да защитават позицията си и в следващия парламент, с цел опазване на българското Черноморие и интересите на местните общности.



