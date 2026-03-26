Български Червен кръст отново раздава хранителни продукти на одобрените бенефициенти по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027., съфинансирана от Европейски социален фонд плюс с Договор BG05SFPR003-1.004-0001 -C01. Програмата е управлявана oт Агенция за социално подпомагане и е в изпълнение на операция BG05SPPR003-1.004 „Подкрепа“.

Раздаването на хранителните продукти за лицата, живеещи в Поморие, стартира на 25 март 2026 г. и ще продължи отново утре /27 март – петък/ на адрес гр. Поморие, ул.” Цар Петър“ 1 /общински пазар/ с работно време от 8:00 часа до 13:00 часа. Лицата, които следва да получат помощи, са предварително известени. Поради тежестта на продуктите е желателно да получателите да бъдат с автомобил или количка.