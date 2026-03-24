Община Камено даде официален старт на мащабна реставрация на крепостта Русокастро. Тя е част от международен проект BGTR0200044 – MOBIGATE – Gateway Through History: Mobility of Cross-Border Destination Exploring („Портал през историята: Мобилността в трансграничните дестинации“).

Дейностите по реставрацията на крепостта включват главния вход, две от кулите, 70 метра крепостна стена, казармата на замъка и стълбището към входа на цитаделата. За реставрацията са отделени 212 214,99 евро, а срокът за изпълнение е седем месеца.

Проектните дейности ще продължат 21 месеца и са с общ бюджет от 947 916,79 евро.

Директорът на Регионалния исторически музей – Бургас, д-р Милен Николов, ръководител на археологическите проучвания на крепостта, подчерта, че тази година се навършват 20 години от началото на разкопките в Русокастро. Проучванията започнаха през далечната 2006 г. под ръководството на бургаския археолог Цоня Дражева и по инициатива на Ангел Станков.

След редица трудности, минимално финансиране и дори спиране на разкопките, през 2016 г. те бяха подновени с ускорени темпове, отново ръководени и организирани от Бургаския музей.