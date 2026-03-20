30 дни преди деня на изборите са образувани 45 досъдебни производства за нарушение на изборния процес, срещу 4 спрямо последните парламентарни избори през 2024 г. Задържани са 26 души срещу трима тогава и са съставени 165 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР срещу 23, посочи пред медии министър Емил Дечев. "Тези числа красноречиво показват, че ние не само говорим, а и действаме съобразно закона. Цената на глас е различна в различните райони и е нормално да има увеличаваща се активност - тези хора са изобретателни и осъществяват купуването по различен начин.", каза Емил Дечев.

Той посочи,че купуването на гласове става по различен начин - , не само пари в брой, но опращаване на вересии, заплащане на дългобавани палащания, чрез дърва за огрев.