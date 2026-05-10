Катарското Министерство на отбраната потвърди, че търговски кораб, намиращ се в териториалните води на Катар североизточно от пристанище Месаид е бил атакуван днес с дрон. Корабът е пътувал от Абу Даби, предаде Франс прес.

По-рано катарските власти съобщиха, че тази сутрин неидентифициран снаряд е ударил кораб край бреговете на Катар. Това стана ден след като иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заплаши да атакува "вражески" кораби в региона.

Според Британската агенция за сигурност на корабоплаването UKMTO корабът е бил поразен на 23 морски мили североизточно от Доха.

Агенцията съобщи, че е избухнал малък пожар, който е бил потушен. Няма пострадали и не е отчетено замърсяване на околната среда. а корабът е продължил пътя си. Не се уточнява кой стои зад атаката.

Иранската агенция Фарс, позовавайки се на свой източник, съобщи, че удареният кораб е плавал под американски флаг и е принадлежал на САЩ.

Вчера командирът на флота на КГИР предупреди, че всяка атака срещу ирански танкери и търговски кораби ще доведе до "тежък ответен удар" срещу американски цели и "вражески кораби" в региона.

Заплахата последва американски удари срещу два ирански петролни танкера в Оманския залив в петък.

Иран и САЩ размениха удари в четвъртък вечерта, което постави под натиск примирието, действащо от 8 април.

Според Международната морска организация около 1500 кораба и близо 20 000 моряци остават блокирани в района на Ормузкия проток.