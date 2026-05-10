Нова наредба за медицинска помощ от разстояние предизвика остри реакции сред общопрактикуващите лекари. Според тях правилата за телемедицина затрудняват комуникацията между лекар и пациент и на практика ограничават вече съществуващи форми на контакт като телефонни разговори, Viber, WhatsApp и Messenger, съобщи bTV.

Според д-р Гергана Николова, която е личен лекар, педиатър и зам.-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари пациентите от години изпращат изследвания, снимки и стойности на кръвно налягане на своите лекари, когато имат нужда от бърза консултация.

"Имаме огромно желание да използваме телемедицина, но към момента няма реални възможности това да се случва по начина, по който е разписано", заяви д-р Николова.

Според новите правила пациентът трябва предварително да заяви съгласие за дистанционна медицинска помощ. Това означава да посети кабинета и да подпише документ. След това консултацията трябва да се извърши през специална платформа и чрез устройства, които да удостоверят самоличността му.

"Представете си възрастен човек в отдалечен планински район, който трябва да се справи с такава процедура", коментира лекарят.

Д-р Николова подчерта, че проблемът не е в самата идея за телемедицина, а в начина, по който тя се въвежда.

"Нямаме нищо против новите технологии. Но те трябва да се въвеждат стъпка по стъпка. Не можеш да махнеш работещото, преди да си създал реална алтернатива", каза тя.

Според нея наредбата поставя лекарите в трудна ситуация – да изберат дали да помогнат на пациент, който се притеснява от изследванията си, или да спазят формално правилата.

"Поставени сме пред дилемата да бъдем хора и лекари или изпълнители на абсурдни наредби", заяви д-р Николова.

Тя даде пример с пациенти с хронични заболявания, които изпращат стойности на кръвно налягане или резултати от изследвания, за да може терапията им да бъде коригирана без излишно посещение в кабинета.

"Когато има нещо, което пречи на комуникацията между лекар и пациент, то пречи и на диагностиката, и на лечението", каза още тя.

От Националното сдружение на общопрактикуващите лекари вече са изпратили възражения по наредбата, но по думите на д-р Николова те не са били взети предвид.

Лекарите настояват текстовете да бъдат променени така, че да улесняват пациентите, а не да прекъсват вече изградената връзка между тях и личните им лекари.