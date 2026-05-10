Много е възможно Народното събрание да не излиза в лятна почивка. Даже съм почти сигурен, че няма да има такава. Проблемите са прекалено много.

Това заяви в ефира на NOVA председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов.

Витанов е категоричен, че няма причина Румен Радев да се сравнява с Виктор Орбан.

Според него, ако се прави паралел между България и Унгария, то Радев прилича повече на Петер Мадяр.

"И двете страни търсиха тотална промяна и я получиха", посочи Витанов.

По думите му не е необходима ратификация на споразумението с Украйна, подписано от служебния кабинет, тъй като то не е широко обвързващо.

Витанов коментира министрите, назначени от премиера Радев, свързани с ИТН.

"Не съм кадровикът на състава на Министерски съвет. Една немалка част от хората на "Прогресивна България" имат политическа история. Аз също имам политическа кариера. Това не е някакъв минус и не е атестат към качествата на един политик.

Относно Велислава Петрова-Чамова - аз я познавам и имам много положително мнение за нея. Отдадена на работата си. Няма да има никакъв проблем с нейния ресор.

Пламен Абровски го познавам сравнително отскоро, нямам данни за него. Този корпус на МС трябва да бъде съден по действията си, а не да бъде нападан предеварително.

Удовлетворен съм от неговото назначение. Явор Гечев може да свърши огромна работа в парламента", категоричен е той.

Витанов твърдо отрече да има реверанс към "Има такъв народ" от страна на Румен Радев заради подкрепата им към президента през последните години.

"Тук не говорим за партия, а за отделни личности. ИТН в последните години се превърнаха в най-токсичното нещо. Никой не би им правил реверанс. Не искам по никакъв начин да обвързвам двете неща", посочи той.

"Пред нас има три паралелни предизвикателства:

Галопиращите цени - още в понеделник ще внесем законопроекти за този проблем. За увеличаване на правомощията на КЗК, на КЗП. Разговори с големите вериги.

Промяна в закона за съдебната власт: Цялостна концепция за съдебна реформа. Ако следваме законодателната процедура би следвало в рамките до 2-3 седмици да има процедура по избор на ВСС.

Обследване на реалния дефицит: Имахме възможност да изслушаме министъра на финансите. Огромна част от парите изтичат по корупционни канали. На това трябва да се служи край", посочи още Витанов.