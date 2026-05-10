Два пътни инцидента станаха минути на главен път Е-79 в района на Благоевград, съобщава БНТ.

Първо, в платното в посока Симитли моторист катастрофира, падайки на асфалта.

Шофьор на лек автомобил, движещ се в насрещното платно към Благоевград, спира, за да му окаже помощ. В този момент обаче в колата му се удря друг автомобил, а от силата на удара първата кола се удря в микробус.

По предварителни данни няма тежко пострадали.

Движението в района се осъществява в една лента и в двете посоки.