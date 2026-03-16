Мъж е открит мъртъв в колата си в центъра на Бургас. По първоначлна информация той се е самозастрелял. Около 15.17 ч. е получено съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на бургаската улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил "Ауди А 8", с бургаска регистрация, паркиран до дом N 1 но същата улица, труп на мъж, седящ на шофьорското място. При извършения първоначален оглед е констатирано, че вероятно се касае за самопрострелване в областта на главата с пистолет. Към момента е констатирано, че автомобила е собственост на 57- годишен помориец, разполагащ със законно притежавано огнестрелно оръжие.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия, сред които : оглед, разпити на свидетели, изземване на записи от близкоразположени видеокамери и др. По случая е образувано досъдебно производство.