23% ръст на предварителните резервации отчита туристическият бранш във Варна преди началото на летния сезон. Въпреки големия интерес обаче хотелите и ресторантите по Черноморието стартират с остър недостиг на работна ръка, предаде NOVA.

Тенденцията се запазва устойчива, като липсата на кадри се задълбочава с всяка изминала година въпреки опитите за покриване на дефицита с наемане на работници от чужбина. Според икономически анализи от началото на 2026 г. общият дефицит на пазара на труда вече надхвърля 250 хиляди души. Още през 2024 г. бившият служебен министър на туризма Евтим Милошев определи липсата на персонал като основин проблем за сектора, а година по-късно в Бургас бяха обявени над 1200 свободни позиции за сезонна работа.

Представители на сектора посочиха, че сега се налага търсене на служители от все по-далечни дестинации като Филипините, Индия, Индонезия и Непал, наред с традиционните Узбекистан и Киргизстан. Според Павлин Косев от Варненската асоциация на ресторантьорите и хотелиерите проблемът не засяга само туризма, а работна ръка липсва във всички отрасли. Той отбеляза, че през лятото нуждата от персонал логично нараства заради увеличения капацитет, но въпреки усилията за подготовка чрез професионалното образование, недостигът остава.

Допълнително затруднение създават административните процедури за наемане на чужденци. Косев коментира, че процесът е бавен и издаването на визи може да отнеме седмици. Заради тромавата администрация от бранша настояват визите да станат електронни.

Паралелно с това се очаква по-малък брой полети към Варна, но бизнесът разчита на пренасочване на туристи от по-рискови дестинации като Турция и Египет. Въпреки тези фактори, очакванията за сезона остават оптимистични. Серия от събития, сред които международният музикален фестивал Sunwave и предстоящият SPA и Wellness форум, се очаква да привлекат хиляди гости по крайбрежието.