Министерство на здравеопазването въвежда строг контрол след фрапиращи разлики в цените на скъпоструващи лекарства за деца. Публикуван е за обществено обсъждане проект на промени в Наредба №10 от 2011 г., както и свързани промени в Наредба №2 от 2019 г., които регламентират доставките на медикаменти, които нямат регистрация на българския пазар.

До предложенията за промени се стигна след преглед на данни, събрани от 7 държавни лечебни заведения чрез регионалните здравни инспекции. Въпросните лечебни заведения според справката на МЗ са: педиатричната болница “Проф. Иван Митев”, “Александровска “Д-р Георги Странски” - Плевен, “Света Марина” гр. Варна, “Свети Георги” ЕАД - Пловдив “Свети Иван Рилски” - Сохия и “Царица Йоанна-ИСУЛ”.

Предвижда се въвеждане на по-ясни правила по-добър контрол при доставката и заплащането на лекарствени продукти, включително неразрешени за употреба и прилагани извън показанията си. Тези механизми имат ключово значение за достъпа до лечение, особено при деца, за които липсва алтернатива и лекарствените продукти се заплащат с публични средства.

Анализът на разходите показва значителен ръст на средствата, заплащани по този ред, което налага предприемането на мерки за по-ефективното им управление, съобщават от здравнотго министерство..

Една от основните промени предвижда при доставка на лекарствен продукт на цена, по-висока от най-ниската заплатена за същия продукт през предходната година, да се изисква декларация от производителя или негов представител, че увеличението се дължи на обективни фактори, като производствени или други разходи.

В проекта има и ясни правила за избор на търговец на едро от страна на лечебните заведения. Болниците ще трябва да отправят покана към най-малко трима доставчици, а основният критерий ще бъде най-ниската предложена цена. Запазва се възможността да се вземат предвид и фактори като качество, безопасност и медицинска целесъобразност, когато това е в интерес на навременното и качествено лечение на пациента.

С измененията в Наредба №2 се прецизира и разширява информацията, която се събира и поддържа в информационната база данни на НЗОК. Това ще позволи по-добра проследимост на разходите, включително по отношение на конкретните лекарствени продукти, доставчиците и заплатените цени.

Изрично се регламентира и сключването на договори между НЗОК и лечебните заведения, както и условията за контрол върху предписването, прилагането и отчитането на лекарствените продукти.