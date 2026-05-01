Обновената писта на летището вече е в експлоатация, очаква се ръст на пътниците въпреки усложнената геополитическа обстановка



Първите туристи за сезон 2026 пристигнаха на Летище Бургас с полет от Нюкасъл, изпълнен от британския превозвач Jet2.com.

Само преди дни на летището беше официално открита напълно обновената писта, чиято стойност възлиза на близо 50 милиона евро.

Според концесионера Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт инвестицията включва подновяване на настилката и прилежащите площи, модернизация на дренажната система, инсталиране на ново осветление и обновяване на перона.

Рехабилитацията е била наложителна, тъй като част от съоръженията не са били ремонтирани повече от четири десетилетия.

Въпреки конфликта в Иран, ръководството на летището прогнозира ръст от около 5% спрямо предходната година. Същевременно резервациите от израелския пазар отбелязват спад от около 35% на годишна база. Очаква се обаче увеличение на туристическия поток от Полша и Великобритания.