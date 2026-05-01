Президентът Илияна Йотова ще започне на 5 май, вторник, консултации с парламентарно представените партии преди връчването на първия проучвателен мандат за съставяне на правителство.

По закон първи на „Дондуков“ 2 трябва да отидат представителите на най-голямата парламентарна група, в случая "Прогресивна България".

"Консултациите ще бъдат проведени с всяка една партия поотделно, както сме правили винаги досега, за да дам възможност на всеки да изкаже своето мнение как ще работи оттук нататък в Народното събрание, как мисли да продължим с проекта за бюджет, дали ще имаме нов бюджет, каква ще бъде законодателната им програма, приоритетите, проектите по Плана за възстановяване", каза Йотова пред журналисти в Панагюрище.

"Силно се надявам да има пресечна точка в различните мнения, защото нямаме никакво време за губене", добави президентът.

Йотова е в града за честванията на 150 г. от Априлското въстание.

След като всички парламентарни групи се срещнат с държавния глава, ще бъде връчен и първият мандат за съставяне на редовен кабинет. Той е за коалицията на Румен Радев.