Господ току-що ме опази на пътя. Така шофьор започва своя разказ за случилото му се на автомагистрала "Тракия" този следобед, пише Марица бг.

По думите му, в района на км 95 на аутобана, в посока Бургас, пред него кола блъснала с голяма скорост в бездомно куче, което загинало за няколко секунди.



"Колата на шофьора се потроши, но той не спря и си продължи, оставяйки опасни парчета на магистрала "Тракия" за всичките сто коли зад него. С риск за живота си, спирахме колите, махайки с ръце, докато махнем трупа на кучето и разхвърляните части от колата", разказа още той.



И се обърна към шофьора, блъснал кучето:



"До шофьора - в такива моменти не се бяга. Дори заради стреса само, трябва да спрете. Да пиете вода. Да огледате колата си и състоянието й. Да дойдете на себе си".