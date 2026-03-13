Социалното министерство започва изплащането на втория транш от помощта в подкрепа на учениците. Това съобщи служебният министър Хасан Адемов, цитиран от БТА. Средствата са предвидени за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, които са около 240 хиляди в цялата страна.



По този инструмент за подкрепа всички деца без подоходен критерий ще получат помощ от 150 лева, или 77 евро във втория транш. Първият в същия размер е бил осигурен преди Нова година. Готов е механизъм за подкрепа на физическите лица със средномесечен доход под линията на бедността, както и за хора с увреждания над 50%. Сумата за подкрепа ще бъде определена допълнително, но общият размер на предвидените средства е около 31 милиона евро, каза Адемов.



Бизнесът ще бъде подкрепен с удължаване на срока за прилагане на тол таксите. Това са мерките, които се обсъждат в Министерския съвет, но се изчаква да се види дали ще продължи тенденцията за увеличаване на горивата