След близо два часа дебати Народното събрание задължи Министерския съвет да внесе проектозакон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Предложението подкрепиха депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "Има такъв народ" и петима нечленуващи в група народни представители. Против бяха "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "БСП-Обединена левица" и "Величие". С "въздържал се" гласува един депутат от "Възраждане" и двама от МЕЧ. "Алианс за права и свободи" не участваха в гласуването.

Вчера парламентарната Комисия по отбрана прие проект на решение, с което задължава Министерския съвет да внесе закона за ратифициране. Днес точката влезе и в програмата на парламента по предложение на "ДПС-Ново начало".

Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, предвижда решението. А министърът на външните работи трябва да обнародва в „Държавен вестник“ закона в 15-дневен срок от датата на влизането му в сила.

По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров обяви, че ако такова решение бъде прието, Министерски съвет ще сезира Конституционния съд.