Митничари заловиха пратка от Южна Корея с 580 хиалуронови филъра и седем броя колагенови бустери, за които не са предоставени разрешителни за внос.

Пратката е хваната на 7 март. Подадена е митническа декларация за режим свободно обращение, като митническите служители установяват, че същевременно с декларацията е подадено искане за смяна на дружеството получател, което е събудило основателни съмнения в проверяващия екип. В хода на извършената физическа проверка, в пратката са намерени 580 броя хиалуронови филъра с лидокаин и 7 броя колагенов бустер, за които не са представени разрешителни за внос, съгласно Закона за медицинските изделия.

Изпратено е писмо до компетентния орган - Изпълнителна агенция по лекарствата, откъдето е получено становище, че стоката представлява медицински изделия и не следва да се допуска за свободно обращение. За случая предстои съставяне на акт по Закона за митниците за митническа измама, изразяваща се в избягване на забрани и ограничения за внос на стоки.

От началото на 2025 година до настоящия момент отдел “Митническо разузнаване и разследване” в ТД Митница София са задържали над 1 000 броя медицински изделия – хиалуронови филъри, ботулинови токсини и колагенови бустери.