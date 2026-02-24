Предложението за въвеждане на месечни карти за градския транспорт на цена от 1 евро за пенсионери предизвика продължителни дебати в Общинския съвет, но в крайна сметка беше отхвърлено. От 35 гласували съветници 10 подкрепиха докладната, 9 бяха „против“, а 16 се въздържаха.

Вносителите от СЕК определиха мярката като социална и необходима, насочена към една уязвима група. Според тях общината не може да промени размера на пенсиите, но може да облекчи разходите на възрастните хора и да намали социалната им изолация, като даде възможност за по-активно придвижване в града.

По време на обсъжданията част от съветниците разкритикуваха предложението като популистко и настояха за конкретна финансова обосновка. Беше поставен въпросът за справедливостта – дали всички пенсионери трябва да получават еднаква преференция, при положение че доходите им варират значително. Някои съветници предложиха изработване на диференциран механизъм, насочен към хората с по-ниски пенсии. Посочено бе, че в областта има над 87 хиляди пенсионери, като около 30 хиляди са на минимална пенсия.

От общинската администрация предупредиха, че ако мярката се приложи за всички, това може да доведе до сериозно увеличение на пътникопотока и необходимост от разширяване на транспортната услуга – нови линии, допълнителни автобуси и шофьори. Само един допълнителен автобус би генерирал разход от над 43 хиляди евро месечно, без да се включва цената за закупуването му. Данните показват, че в Бургас живеят над 46 хиляди души над 60 години, но в момента едва около 17% от тях използват съществуващите субсидирани карти.

Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че общината предвижда поетапно въвеждане на преференции за различни социални групи според възможностите на бюджета. Той обяви, че в рамките на съществуващия бюджет приоритетно е била избрана групата на учениците и студентите, а възрастните хора са следващата стъпка. Той обърна внимание и на факта, че през последните години държавата не винаги е компенсирала общините за преференциалните пътувания, което е водило до натрупване на дефицити, покривани от местния бюджет. "Надяваме държавата да приеме бюджет до няколко месеца. Когато стартира бюджетната процедура и видим какви са цифрите, какво може да си позволим", заяви той.



