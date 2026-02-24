От днес политическият кабинет се попълва с трима нови зам.- министри на вътрешните работи – Иван Анчев, Калоян Калоянов и Калоян Милтенов, съобщи Емил Дечев пред БНР.



Георги Кандев от днес започва работа като временно изпълняващ дължността зам.- главен секретар, разясни още министърът. "Няма да предлагам титулярен главен секретар".

Никога не съм бил партиен член, отбеляза още Дечев.

КС констатира много нарушения в работата на изборните секции, припомни той.

"По отношение на директорите на областните дирекции ще направим всичко възможно там да работят хора, които не биха допуснали второ решение за касиране на предстоящите избори поради изборни манипулации, купуване на гласове и контролиран вот. Ще ползваме информацията за рисковите секции. Там, където е имало проблеми, вероятно ще се стигне до смяна".