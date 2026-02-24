От 1 до 10 май 2026 г. ФЛОРА БУРГАС 2026 ще превърне Приморски парк в пъстра сцена на красота, творчество и иновации. Събитието ще се проведе на територията на експозиционен център „Флора“ и отново ще събере професионалисти, любители и млади таланти, обединени от любовта към цветята.

Как можете да се включите?

За фирми и производители

Ако сте производител или вносител на цветя, посадъчен материал, градински инвентар и техника, имате възможност да се включите в обособените търговски площи на форума и да представите своите продукти.

Насърчаваме ви да се възползвате и от външните изложбени пространства, където можете по креативен и атрактивен начин да аранжирате и представите своите предложения.

За най-малките творци

Традиционен акцент в програмата е конкурсът за детско творчество. През 2026 г. темата е:

„Празнична цветна картичка“

Задание:

Участниците трябва да изработят ръчно картичка с размер до А5 (лице). Допуска се картичката да бъде с форма на цвете или друга фигура, при условие че размерът не надвишава формат А5.

Картичките могат да бъдат рисувани с различни техники или апликирани.

На гърба задължително трябва да бъдат изписани:

• трите имена на детето;

• възраст;

• учебно заведение.

Възрастови групи:

• I група: 6–8 години

• II група: 9–12 години

Срокове:

Творбите се приемат в периода от 6 април до 19 април 2026 г. в зала 3 на експозиционен център „Флора“, Приморски парк – Бургас.

Към всяка картичка трябва да бъдат посочени:

• учебно звено;

• три имена и възраст на участника;

• телефон за контакт.

Награди

Всички картички ще бъдат подредени в специална изложба в рамките на ФЛОРА БУРГАС 2026 (1–10 май 2026 г.).

Освен отличията за призовите места в двете възрастови групи, всеки участник ще получи грамота и малък подарък.

Датата и часът на церемонията по награждаването ще бъдат обявени допълнително. /Телефон за въпроси: 0886 11 08 68/

Още една сериозна причина да участвате във Флората -през май 2026 г. България ще стане част от едно от най-престижните колоездачни състезания в света – Giro d’Italia. За първи път в историята големият старт („Grande Partenza“) ще се проведе извън Италия – на българска територия.

Маршрутът на първия етап започва от Несебър, преминава покрай Черноморското крайбрежие и завършва в Бургас. Градът ще бъде домакин на множество културни събития, а изложбените площи и арт инсталациите на ФЛОРА БУРГАС 2026 ще бъдат тематично обвързани с колоездачната надпревара.

Предизвикваме ви заедно да завъртим колелото на творческото въображение и да изпълним пространствата с вдъхновение, цвят и движение.

При желание за участие, въпроси или предложения можете да се свържете с нас на:

floraburgas_2016@abv.bg

flora_burgas@abv.bg

Подробна информация и заявки се приемат на:

floraburgas_2016@abv.bg