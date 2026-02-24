Белият дом настоява за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Украйна до 4 юли, когато се отбелязва 250-годишнината от независимостта на САЩ съобщава Bloomberg.

Според източници Съединените щати настояват да осигурят споразумение, преди президентът на САЩ Доналд Тръмп да бъде домакин на тържества по случай 250-годишнината от американската независимост на 4 юли.

В същото време висши европейски политици и представители на НАТО казват, че няма признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов да се съгласи на каквато и да е сделка, която не отговаря на основните му изисквания.

В доклада се отбелязва, че преговорите вече са пропуснали няколко крайни срока, определени от американската администрация, и дори някои американски служители частно признават, че не виждат признаци, че Путин е готов да направи компромис с максималистичните си позиции.

Как Тръмп си представя края на войната?

По-рано беше съобщено, че Тръмп иска да подпише споразумение за гаранции за сигурност и край на войната в Украйна по време на мащабна церемония. Украйна обаче настоява, че сделката първо трябва да бъде одобрена от Конгреса.

Украинската страна твърди, че гаранциите за сигурност трябва да бъдат договорени и ратифицирани от Конгреса на САЩ, преди да се състои подписването. Според украинския президент Володимир Зеленски това би дало увереност на украинския народ, че може да разчита на своите съюзници в бъдеще.

Преди това президентът на САЩ също заяви, че войната в Украйна се е оказала по-трудна, отколкото е очаквал. Той отбеляза, че първоначално я е смятал за най-лесната за разрешаване.