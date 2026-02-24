Специален щанд с мартенички се намира на площад „Тройката“ в Бургас. Там те се продават с кауза – в помощ на бездомните животинки, за да им бъде осигурена грижа и топлина. Щандът ще работи там до неделя 1-ви март включително (от 11:00ч до 17:00ч) и се намира до паметника Альоша, срещу НХК, Бургас, от страната на паметника. За всички, които все още не сте подсигурили мартенички за близките си, ще ви очакваме. Взели сме отпуск, за да можем да сме по-близо и в удобство за вас. Сами изработваме мартеничките. Единствено и само с цел да има средства за храна, лекарства и всякакви консумативи за животните, за които се грижим. Помощта идва единствено и само от вас, за което колкото и да благодарим, никога няма да е достатъчно!“, заявиха организаторите от сдружение „Гласът на животните“, което с любов се грижи за котенцата и кученцата под тяхна опека.

В благотворителната акция с много емоция се включиха и деца със специални потребности, които показаха, че са с големи сърца и отново ни напомнят какво означава истинска доброта. С много старание, усмивки и обич те създадоха своите малки чудеса, за да помогнат на онези, които нямат глас, дом и сигурност. С участието си децата показват състрадание и загриженост към всяко бездомно същество. Това е надежда, че когато децата избират доброто, а светът става по-топъл.























