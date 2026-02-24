Филиал към детска градина „Надежда“ – Бургас ще бъде открит в бургаския квартал „Победа“. Това реши днес Общинският съвет, който прие докладната на кмета Димитър Николов.

Детската градина ще бъде в сградата на ОУ „Христо Ботев, чиято база е общинска собственост, обновена и напълно и и отговаря на всички здравни и противопожарни изисквания. Определеният капацитет е две групи за деца в предучилищна възраст.

В момента в кв. „Победа“ няма детска градина, а районът е с висока концентрация на семейства с нисък социално-икономически статус. Много семейства не разполагат с транспорт или средства за ежедневно придвижване до други квартали. Това създава реален риск от изоставане още в най-ранна възраст и от трайно отпадане от образователната система.

ДГ „Надежда“ в "Меден рудник" работи при пълна натовареност. Създаването на филиал към вече функциониращо детско заведение позволява оптимизация на разходите и използване на утвърдения управленски и педагогически капацитет.

Проектът е част от Програмата за демографско развитие на общината, приета през 2023 г., и е насочен към разширяване на достъпа до качествено предучилищно образование. Освен образователен ефект, мярката има и ясен социален фокус – по-добра интеграция, по-висок обхват и реална подкрепа за работещите родители.