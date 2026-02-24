Жители на град Каблешково и населени места от района излязоха на мълчалив протест тази сутрин. Те започват масова гражданска подписка с искане за незабавен цялостен основен ремонт на пътя Бургас-Каблешково-Слънчев бряг.

По думите на протестиращите отсечката не е ремонтирана от близо 40 години - от 1984 г., и е в тежко състояние, с множество дупки, компрометирана настилка, липса на хоризонтална маркировка и повишен риск от пътнотранспортни произшествия. Пътят е основна връзка към курорта "Слънчев бряг" и Варна и е силно натоварен, особено през летния туристически сезон.

Става въпрос за първия етап от трасето - от Бургас до несебърското село Гюльовца, с дължина около 31 километра. Инициативата се организира от Обществения съвет в Каблешково.

Искането е адресирано до Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството и е за цялостен основен ремонт, а не за временни и частични ремонти.

Местните жители припомнят, че още през 2019 г. е внесена подписка в АПИ, тъй като пътят е републикански, но до момента няма официален отговор.

Протестиращите заявиха, че ако в кратки срокове не започнат реални действия по ремонта, са готови да преминат към ефективни протестни действия, включително блокиране на пътя за Слънчев бряг.

В протеста се включиха и шофьори, които настояват ремонтните дейности да започнат преди началото на летния сезон. На мястото има засилено полицейско присъствие.