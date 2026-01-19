Кампанията за закупуване на концертен роял за Националното училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас получи ценна подкрепа от свои колеги от страната. С дарение в размер на 1000 евро Националното училище за музикално и сценично изкуство „Христина Морфова“ – Стара Загора се присъедини към инициативата, насочена към подобряване на инструменталната база на бургаското училище.

Дарението бе официално обявено по време на благотворителен концерт в Културен дом НХК, където директорът на старозагорското училище Красимир Къшев връчи символичен чек на директора на НУМСИ – Бургас Димитър Маджаров. Къшев поясни, че средствата са част от остатъка, събран в рамките на успешно реализираната кампания „Милион за вибрафон“.

„След като сбъднахме своята кауза, решихме да продължим веригата на подкрепа и да застанем зад мечтата на нашите колеги в Бургас“, сподели от сцената директорът на НУМСИ – Стара Загора.

Във възхитителния концерт" Нов роял за талантите на Бургас" взеха участие бивши и настоящи възпитаници на НУМСИ-Бургас, някои от които вече със световна слава. Специален гост бе заместник-министърът на културата Георги Султанов.



Публиката имаше възможност да чуе специално подготвена програма, включваща Рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров, Концерт № 1 за пиано и оркестър от Дмитрий Шостакович със солисти Венета Нейнска и Ян Дунев, както и Симфония № 9 „Из новия свят“ от Антонин Дворжак.

Концертът беше под диригентството на Калина Василева, а концертмайстор бе цигуларката Грета Мутлу, която пристигна специално от Лондон за участието си в проекта.

Дарителската кампания за закупуването на концертния роял е инициирана от фондация „Солинария“, към която се присъедини и София Арт Институт.

„Първоначалната ни идея беше за малък рецитал, но след предложението на пианистката Венета Нейнска инициативата прерасна в мащабен концерт с участието на оркестър“, каза от сцената Зоя Калафатева от фондация „Солинария“, инициатор на благотворителната кампания.

"Особено ни радва фактът,че толкова много музиканти подкрепиха инициатива с такъв ентусиазъм, а публиката се наслади на един наистина забележителен концерт", коментира развълнуван след събитието директорът на НУМСИ" Проф.Панчо Владигеров" Димитър Маджаров.

Сред акцентите на вечерта бяха участието на почетния консул на Република Корея Йосиф Спиридонов (тромпет) в оркестъра и подкрепата, заявена от ректора на Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ проф. Сава Димитров.