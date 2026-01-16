През нощта над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на отделни места в Горнотракийската низина все още ще превалява слаб сняг. На изток ще е предимно ясно. Ще духа слаб вятър от североизток. Минималните температури ще са от около минус 10° в североизточните райони до около минус 3° в Югозападна България.

Атмосферното налягане ще се повиши още и ще е значително по-високо от средното за месеца.

Утре над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време.

Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°, сочи прогнозата на НИМХ.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.

Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около минус 5°.

В неделя и понеделник ще бъде доста студено - минималните температури в повечето места ще са между минус 12° и минус 7°, а максималните - от минус 5° - минус 6° в северните до 2°-3° в крайните южни райони. Вятърът в западната половина от страната ще е слаб до умерен от изток-североизток, в източната ще е предимно умерен, по Черноморието - временно силен, от север-североизток. Над Северна България ще има значителна облачност, на места и видимостта ще е намалена, почти без валежи. Над Южна България облачността ще е разкъсана, на места ще бъде предимно слънчево.