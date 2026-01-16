Кметът на Бургас Димитър Николов предлага язовир край село Миролюбово да бъде безвъзмездно прехвърлен в собственост на държавата, става известно от докладна записка, внесена за разглеждане в предстоящото заседание на Общинския съвет (ОбС)– Бургас. Докладната е публикувана на официалната интернет страница на ОбС, съобщава БТА. Язовирът е с площ 35 702 кв. м и се намира в местността Жълъда, в землището на селото. Язовирът е публична общинска собственост. През 2018 г. Общинският съвет вече е дал съгласие за безвъзмездното му прехвърляне на държавата, но Областният управител на Бургас е отказал да приеме дарението поради несъответствие с изискванията на Закона за водите. В докладната на кмета се посочва още, че отказът не представлява пречка за повторно прехвърляне след привеждане на имота в съответствие със законовите изисквания. В тази връзка е извършено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Миролюбово, като за язовира е обособен самостоятелен поземлен имот с начин на трайно ползване "язовир". Според кмета е целесъобразно дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на общинските язовири да бъдат поети от Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири". Поради това той предлага Общинският съвет да вземе решение за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху язовира на българската държава. През 2018 г. със Закона за изменение и допълнение на Закона за водите бе предвидена възможност язовирите – общинска собственост – да се прехвърлят безвъзмездно на държавата. В същия закон бе създадено и Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири“, което да осъществява комплексното управление на язовири – публична и частна държавна собственост.