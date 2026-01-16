43-годишен криминално проявен и многократно осъждан бургазлия бе задържан късно снощи в изоставена постройка в к-с "Изгрев" край бургаските гробища, при проведена специализирана полицейска операция с участието от служители от отдел "Криминална полиция" и сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР - Бургас. Намерени и иззети са десетлитрова бутилка, съдържаща жълта кристалообразна течност, ел. везна, газови котлони, три трилитрови туби с надпис "Ацетон" с прозрачна течност и с остра миризма, както и кофа, съдържаща червено прахообразно вещество / червен фосфор/. Бургазлията е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.