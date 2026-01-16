15-годишно момче стигна до болница, след като изпило енергийни напитки и пушило вейп в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 15 януари в Районно управление-Чирпан е подаден сигнал от Спешен медицински за постъпило за лечение момчето, което е било доведено от майка му.

Той е изпило 5 кутии енергийна напитка и е пушило вейп, който e предаден от бащата на момчето.

Взета е кръвна проба на момчето с цел назначаване на токсикохимична експертиза.

Момчето е било откарано в болница в Стара Загора, където е било прегледано и освободено. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.