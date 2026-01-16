Президентът Румен Радев връчва мандата за съставяне на правителство на „Алианс за права и свободи“.

"Не случайно ви избрах, АПС бе подложена на брутален натиск от своята рожба", заяви Радев. ю

Приемаме го като жест и оценка. Ние извървяхме един много сложен път, но парламентарната ни група има много сензитивни усещания от това, което чухме от площадите на България. Ние първи надигнахме глас. Когато разбрахме, че тази оценка е национална, заяви от АПС.





В понеделник първият мандат отиде при ГЕРБ-СДС, които го върнаха веднага неизпълнен. Мандатът прие Росен Желязков, след което обяви, че го връща неизпълнен.

"Ние сме последователна и предвидима партия и днес аз ще върна като неуспешен мандата", каза той.

В сряда Радев връчи втория мандат за съставяне на правителство на ПП-ДБ. От името на коалицията папката взе Надежда Йорданова, която веднага я върна.

Надежда Йорданова обясни, че с решение на парламентарната група ѝ е възложено формално да изпълни тази процедура, като приеме мандата и веднага го върне като неизпълнен. След думите ѝ президентът се пошегува, че тогава и той "формално" ще връчи мандата.

Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група (в случая ГЕРБ), да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер (в случая ПП-ДБ). Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за министър-председател.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.