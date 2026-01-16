Доцент д-р Димитър Харитонов, дм извършва консултативни прегледи и оперативни интервенции всеки понеделник и вторник във високотехнологичната „ Сърце и Мозък“ Бургас. Той е началник на Клиника по Неврохирургия и Гръбначна Хирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен и Бургас. От 2024 г. е доцент по неврохирургия към БДУ „Асен Златаров“. Водещ консултант на Joimax в областта на ендоскопскaта спинална хирургия, както и в областта на минимално инвазивната, реконструктивна, роботизирана и регенeративна краниална и спинална хирургия.

Провел е множество специализации в Германия, Швейцария, Австрия, Франция, САЩ, Гърция, Турция, Чехия и Испания, Италия, Англия, Сингапур и др. Владее перфектно английски, немски и руски езици.

Необходимо е предварително записване на час на тел.: 056 703003.

Области на специализация:

Заболявания на гръбначен стълб:

- Минимално инвазивна реконструктивна гръбначна хирургия – TLIF, XLIF, OLIF, ALIF

- Eндоскопска гръбначна хирургия

- Дегенеративни заболявания на гръбначен стълб – дискова херния, спинална стеноза

- Травматични увреждания на гръбначен стълб

- Дегенеративни деформитети на гръбначен стълб при възрастни

- Вродена и невромускулна сколиоза

- Идиопатична сколиоза

- Гръбначни и гръбначно-мозъчни онкологични заболявания

- Възпалитетелни заболявания на гръбначен стълб

- Вродени аномалии на гръбначен стълб

- Хирургия на хронична гръбначна болка

-Регенеративни процедури на междупрешленният диск – Нуклеопластика с Discogel

-Невромодулация

Заболявания на централна нервна система:

- Онкологични мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания

- Съдови мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания – аневризми, артериовенозни малформации, дурални фистули

- Мозъчни и гръбначно-мозъчни травматични увреждания

- Тригеминална невралгия

- Хидроцефалия

- Вродени заболявания на нервната система

3. Детска Неврохирургия

Заболявания на периферна нервна система:

- Синдром на карпален, кубитален и тарзален тунели

- Онкологични заболявания на периферни нерви

- Травматични увреждания на периферни нерви

- Заболявания на шиен и лумбален плексус

- Thoracic outlet синдром

