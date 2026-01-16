Доцент д-р Димитър Харитонов, дм извършва консултативни прегледи и оперативни интервенции всеки понеделник и вторник във високотехнологичната „ Сърце и Мозък“ Бургас. Той е началник на Клиника по Неврохирургия и Гръбначна Хирургия на МБАЛ „Сърце и Мозък“ Плевен и Бургас. От 2024 г. е доцент по неврохирургия към БДУ „Асен Златаров“. Водещ консултант на Joimax в областта на ендоскопскaта спинална хирургия, както и в областта на минимално инвазивната, реконструктивна, роботизирана и регенeративна краниална и спинална хирургия.
Провел е множество специализации в Германия, Швейцария, Австрия, Франция, САЩ, Гърция, Турция, Чехия и Испания, Италия, Англия, Сингапур и др. Владее перфектно английски, немски и руски езици.
Необходимо е предварително записване на час на тел.: 056 703003.
Области на специализация:
Заболявания на гръбначен стълб:
- Минимално инвазивна реконструктивна гръбначна хирургия – TLIF, XLIF, OLIF, ALIF
- Eндоскопска гръбначна хирургия
- Дегенеративни заболявания на гръбначен стълб – дискова херния, спинална стеноза
- Травматични увреждания на гръбначен стълб
- Дегенеративни деформитети на гръбначен стълб при възрастни
- Вродена и невромускулна сколиоза
- Идиопатична сколиоза
- Гръбначни и гръбначно-мозъчни онкологични заболявания
- Възпалитетелни заболявания на гръбначен стълб
- Вродени аномалии на гръбначен стълб
- Хирургия на хронична гръбначна болка
-Регенеративни процедури на междупрешленният диск – Нуклеопластика с Discogel
-Невромодулация
Заболявания на централна нервна система:
- Онкологични мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания
- Съдови мозъчни и гръбначно-мозъчни заболявания – аневризми, артериовенозни малформации, дурални фистули
- Мозъчни и гръбначно-мозъчни травматични увреждания
- Тригеминална невралгия
- Хидроцефалия
- Вродени заболявания на нервната система
3. Детска Неврохирургия
Заболявания на периферна нервна система:
- Синдром на карпален, кубитален и тарзален тунели
- Онкологични заболявания на периферни нерви
- Травматични увреждания на периферни нерви
- Заболявания на шиен и лумбален плексус
