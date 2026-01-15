Средктвата, събрани от футболен турнир през изминалото лято, осигуриха модерен стерилизатор за нуждите на Клиниката по урология към Комплексен онкологичен център – Бургас. Днес той бе доставен днес в присъствието на управителя на КОЦ-Бургас проф. д-р Христо Бозов, началника на клиниката доц. д-р Николай Миринчев и на Йордан Йорданов – председател на асоциация „Едниство чрез спорт и култура“, която организира турнира.

Стерилизаторът използва единствената в света технология, която не уврежда фините елеенти от инструментите, използвани в урологията. „Направихме този избор, след като се допитахме до началниците на отделения. Най-добото предложение даде доц. Миринчев и закупихме този стерилизатор.“, каза проф. д-р Христо Бозов.

„Идеята е да работим модерна урология, тя е работи с фини и прецизни крайни елементи, които са чувствителни на висока температура и не трябва да се увреждат. Това е единният стълб, върху който ще структурираме модерната операционна зала, която проф. Бозов създава и за която ни вярва. С това тръгваме напред.“, каза доц. д-р Миринчев.

„Финалът ще бъде един център за диагностика и лечение на карцинома на простатната жлеза, освен всички други дейности. Той е много важен, защото карциномът на простатната жлеза е на второ място при мъжете след рака на белия дроб. Затова имаме крещяща нужда в Бургас , а и в страната да работят такива центрове с толкова опитни специалисти като доц. Миринчев и неговия екип. Затова искрено благодаря на г-н Йорданов за протегнатата ръка.“, добави проф. Бозов.

Събраните средства от турнира, в който участваха именити футболисти бяха 21 хил. левя, като 3 хил. лева от тях бяха чрез фондацията на Стилян Петров. Днес Йорданов подчерта, че сътрудничеството с КОЦ ще продължи и за него вота е кауза. „Изключително съм щастлив, че помогнахме за този полезен апарат. Надявам се да бъде от полза на болните хора. Със сигурност нашето партньорство да продължи и се надявам на следващия турнир да съберем по-голяма сума.“, каза той. Очаква се през това лято мащабът на футболното събитие да е внушително.