Касиерите в големите търговски обекти в Бургас, където се струпват най-много клиенти, са въоръжени със здрави нерви. В един от най-посещаваните супермаркети днес опашките основно бяха на стандартните каси, а не за тези на самообслужване, които пък стояха празни. Млада жена обърна торбичка със стотинки, от които половината – жълти, каза млад бургазлия, нареден на дълга опашка. „Започна броене, сортиране по номинал. Мислехме, че може да нощуваме на касата. Когато все пак дойде нашият ред, попитахме касиерката как се чувства днес, а тя с уморена усмивка ни отвърна - весело“, каза мъжът, възхищавайки се на жената, че е запазила самообладание. „Тези хора днес ли се сетиха да си изсипят торбичката и то на касата“, чудеше се млада жена.

Объркването левове-евро предизвиква и комични ситуации. Млад търговец в ж.к. „Изгрев“ смяташе като първокласник колко пари трябва да върне от 20 лева при сметка 12,30, тъй като дълго бил тренирал как да връща в евро, каза клиентка. И накрая върнал левове.

В същото време машината, пред която цял месец се редяха опашки – тази за приемане на монети в „Метро“ в момента не работи.