1,8 милиона пътници е обслужило Летище- Бургас през изминалата 2025 година, съобщи пресслужбата на аеропорта. За м.г. от областния център са извършени полети до до 67 дестинации с 51 авиокомпании.



Петте страни, от които Летище Бургас обслужи най-много пътници през 2025 г. са: Полша (409 хиляди), Великобритания (395 хиляди), Чехия (222 хиляди), Германия (213 хиляди) и Израел (99 хиляди). Водещите пет дестинации от Бургас включват: Лондон, Прага, Катовице, Тел Авив и Варшава. Три нови авиокомпании изпълниха полети от и до Летище Бургас.

Общо 13 274 самолетодвижения бяха обслужени на летището, от които 7 117 редовни и 4 143 чартърни. Най-голям брой чартърни полети са обслужвали тези пет дестинации: Катовице, Прага, Варшава, Тел Авив и Бърно.

Най-натоварените месеци на летището са били: юли и август, като най-много пътници са били обслужени на 29 юли – общо 23 680 са преминали през летището на този ден. Общо 731 тона карго и поща са били превозени през годината.

Топ 5 на авиокомпаниите, превозили най-много пътници от/до „Най-слънчевото летище на Черноморието“ през 2025 г. са: Ryanair, Smartwings, Jet2.com, Electra Airways и TUI Airways.

От 30 октомври 2025 г. летището е затворено за полети, поради пълната рехабилитация на пистата, което е най-мащабната инвестиция в модерната история на аеропорта, на стойност над 50 млн. евро.