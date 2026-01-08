Областната управа в Бургас ще прави дигитален регистър на съществуващите хидротехнически съоръжения-публична държавна собственост на територията на региона. Идеята е класифициране на на съоръженията според нивото на риска – от опасни до стабилни, в зависимост от състоянието им, изготвянето на георграфска информационна система и технически паспорт на всяко едно от тях. Това става ясно от обявената от Областна управа обществена поръчка за идентифициране, геодезическо заснемане.



Дългосрочната цел е изпълнителят да обходи и заснеме всички съоръжения, да намери наличната за тях техническа документация /местоположение, координати, снимков материал/ и да опише вида и състоянието на всяко едно от тях, се посочва в параметрите на проекта. Прогнозната му стойност е 368 130,15 евро без ДДС, а срокът за получаване на оферти или заявления за участие е 9 февруари.