- Проф. Бозов, Комплексният онкологичен център в Бургас се утвърди през последните години като един от колосите в качественото здравеопазване. В светлината на дебатите около един от големите проблеми у нас - дефицит на млади лекари, причинен от ниски заплати, липса на ясни възможности за кариерно развитие и др., как онкологичният център успява да осигури кадровото обновяване?



- Комплексният онкологичен център в Бургас бе успешно акредитиран и придобихме правото да обучаваме специализанти. В момента в различните медицински специалности - онкология, образна диагностика, хирургия, урология, гинекология, нуклеарна медицина - тук имаме 13 специализанта. А тази година очакваме при нас да започнат още двама.

- Какви са предимствата за специализантите и как гарантирате високото ниво на обучение и професионално развитие на младите лекари?

Създадохме клиника по онкологична хирургия - трето ниво, базирана на досегашното отделение, която се ръководи от проф. д-р Кирил Киров, утвърден специалист в областта на хирургията. Ръководител на звеното по урология е доц. д-р Николай Миринчев, един от водещите в областта на урологията. А в клиниката по онкогинекология водеща фигура е д-р Добрев. Имаме едно прекрасно трио от хабилитирани университетски преподаватели. Така специализантите, освен че се обучават, ще трупат много ценен опит от авторитети в медицината.

- Безспорно, кадрите са много важен фактор, но каква е степента на реализиране на инвестиционната програма?

- Стъпваме на три „кита“ – кадри, медицинско оборудване и базата, в която ще се обучават. Това са определящите за нас приоритети. Предвиждаме да закупим апаратура за диагностика и лечение на карцином на простатната жлеза - едно от най-често срещаните злокачествени заболявания сред мъжете – и да създадем център за лечение на рак на простатната жлеза, където ще работят нашите специалисти. Освен това стартираме процедура за закупуване на нов линеен ускорител. Той ще бъде най-модерният в страната. С него ще се извършва т.нар. роботизирана лъчетерапия, която с изключителна точност ще провежда лечението на туморите. Силно се надяваме с подкрепата на Община Бургас да стартираме строителството на новия хирургичен корпус, който ще се помещава в база №2 на ул. „Константин Кънчев“. Това ще бъде модерна сграда, която ще обедини ключовите отделения. От съществено значение е да завършим и създаването на център „Простатна жлеза“, тъй като ракът на простатната жлеза вече е на второ място по честота след рака на белия дроб при мъжете. А общият брой на регистрираните пациенти в Комплексния онкологичен център в Бургас и в Ямболска област, която обслужваме, е 22 000. Диагностицираме около 2 000 нови случая всяка година. Това подчертава мащаба на предизвикателствата пред нас.