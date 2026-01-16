В пространствата на „БулевАрт - мрежа на сетивата“ Бургас разкрива своя вдъхновяващ зимен образ, наситен с емоции и творческа енергия. Тук изкуството докосва сетивата и превръща януарските дни в неповторимо преживяване, изпълнено с динамика и вдъхновяващи импулси, които правят всеки миг специален.

Ето какво предстои:

20 януари /вторник/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

EscoBAR ви кани да се срещнете с хора със сходни интереси и да участвате в общообразователния куиз. Той превръща пространството в място за интелектуален диалог, бързи реакции и неподправени емоции, далеч от клишетата на традиционното съревнование. Включете се във вечер, в която умът се състезава за победата в приятелска атмосфера, а доброто настроение води играта.

За информация и резервации: +359 879 118 020

21 януари /сряда/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., QUIZ NIGHT SHOW EscoBAR

Когато навън температурите спадат, EscoBAR се превръща в предпочитано място за хора, които ценят добрата компания и искат да прекарват свободното си време приятно и пълноценно. В тази уютна обстановка тематичните куиз формати създават повод за общуване и приятна доза предизвикателство, като въпросите провокират мисълта и забавляват, съчетавайки настроение и непринудено общуване. Атмосферата на „БулевАрт“ прави преживяването още по-специално.

За информация и резервации: +359 879 118 020

22 януари /четвъртък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., КУИЗ: Пътешествия и География 2026

Готови ли сте да обиколите света със знания? Присъединете се към тематичния куиз и се впуснете в увлекателно пътешествие през континенти, държави, столици, природни чудеса и културни забележителности. Очакват ви въпроси, които ще провокират мисълта ви, ще тестват общата ви култура и ще събудят любопитството. Това е идеалният начин да се потопите в света на географията и пътешествията и да прекарате една незабравима вечер.

За информация и резервации: +359 879 118 020

23 януари /петък/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 19:00 ч., Кой уби Хари Потър? – социална игра на мистерии

Очаква те Хогуъртска мистерия след края на известната история. Години след събитията от седемте книги магическият свят вярваше, че злото е победено - но само за една нощ в Хогуъртс всичко се променя… И сега ти си част от разследването!

Тематично облекло – по желание, силно препоръчително. Подходящо за фенове и за любители на мистерии, напрегнати сюжетни обрати и социални игри.

Истината чака да бъде разкрита. Въпросът е - на кого можеш да се довериш?

За информация и резервации: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

Като част от програмата на „БулевАрт“, EscoBAR задава ритъма с любими диско хитове и ви кани на Karaoke-Discoteque – вечер, в която сцената е ваша!Пейте любимите си хитове, танцувайте с приятели и изживейте вечер, изпълнена със смях и добро настроение.

Тук няма правила – важни са ентусиазмът и желанието да се забавлявате. Независимо дали сте опитен певец или просто обичате да се веселите, това е мястото за вас.

Станете част от незабравима нощ на музика и забавление в EscoBAR.

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 22:00 ч., Pop It with Freestelio

Доброто настроение събира всички на сцената! Pop It with Freestelio задава темпото за безкомпромисно забавление, където музиката говори повече от думите. Оставете дните зад гърба си и се включете в парти режим - с музикална селекция, която зарежда сцената с енергия. Ако търсите място, където да се освободите, раздвижите и да се забавлявате без излишни правила – то Pop It with Freestelio ви очаква!

За информация: +359 876 475 990

24 януари /събота/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 10:30 до 12:30 ч., Детски работилнички с мама и татко „Пълнена пица омлет“ + Дискотека

Всеки уикенд EscoBAR се превръща в цветно и вдъхновяващо място, пълно със смях и детско въображение. Докато малките творят и се забавляват, родителите също могат да се включат в преживяването.

Тази събота темата е „Пълнена пица омлет“ - вкусно, забавно и здравословно. Децата ще се превърнат в малки готвачи, създавайки своето собствено кулинарно творение. Така чрез игра те се учат на балансирано хранене, развиват сръчност и увереност, а накрая с удоволствие ще се насладят на вкуса на своята собствена пица омлет.

За информация и резервации: +359 879 118 020

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 22:00 ч., EscoBAR Karaoke-Discoteque

От Hip-Hop и R&B до любими диско хитове, EscoBAR задава ритъма и изпълва вечерта с енергия и добро настроение. Като част от програмата на „БулевАрт“, пространството се превръща в сцена за забавление и смели изпълнения - момент, в който можеш да се отпуснеш и да се потопиш в живия нощен пулс на Бургас. Ритъм, емоции и безкрайно настроение - всичко това те очаква в съботните вечери в EscoBAR.

За информация и резервации: +359 879 118 020

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 20:00 ч. - моноспектакъл на Елисавета Белобрадова „Най-лошото предстои“

На Елисавета Белобрадова ѝ е писнало от всичко, защото вече е на средна възраст и осъзнава, че нещата не вървят по план. Всеки родител, с най-добри намерения, създава нов тип предизвикателства за децата си - и така вече 100 години.

Ето как самата тя описва представлението си:

„Аз съм Gen X. Имам деца Gen Z. Светът е на ръба. Нямам намерение да мълча нито за вашето поколение, нито за моето. Ще обсъдим, че младите за нищо не стават - без притеснения. Ще преминем през всички бъдещи катастрофи, които ни чакат и ще се върнем към разкошното минало: когато киселото мляко се режеше с нож, децата подскачаха без колани на задната каросерия на камиона на дядо, а ВИС 2 ни пазеше всички. Ще се върнем в Байтошовото време, за да разберем Новото начало.“

Ще стане ли хубаво, преди да стане зле - или ще стане зле, преди да стане още по-зле?

Елате да чуете, да се смеете и да преживеете една вечер като за последно!

За информация: +359 876 475 990

HashtagSTUDIO, ул. „Възраждане“ № 6, от 23:00 ч, AfterParty със Stenly

След моноспектакъла на Елисавета Белобрадова вечерта продължава с AfterParty: HashtagBeats with Stenly! Очаква ви горещ микс от хитови ритми, които ще разтърсят сцената и ще поддържат пулса на нощта до късно. Енергията, музиката и доброто настроение ще се усещат във всяко ваше движение.

Перфектният завършек на януарската седмица в програмата на „БулевАрт“ - не пропускайте!

За информация: +359 876 475 990

25 януари /неделя/

Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 10:30-12:30 ч., Детски работилнички с мама и татко „Моите емоции в цветове“ + Дискотека

По забавен и разбираем начин децата ще опознаят своите емоции и ще ги превърнат в изкуство чрез цветове и рисунки. Събитието насърчава свободното изразяване, въображението и споделените моменти между деца и родители в една топла и позитивна атмосфера.

Информация и резервации: +359 879 118 020



Esco BAR, ул. „Александровска“ № 16, от 20:00 ч., Salsa Sunday в EscoBAR

В януарските неделни вечери EscoBAR се превръща в притегателно място за топлина, енергия и споделени емоции. Латино ритмите изпълват пространството и създават настроение, в което музиката сякаш не спира.

Salsa Sunday не е просто неделна вечер, а истинско преживяване, което събужда сетивата и зарежда тялото и духа – част от динамичната културна енергия на „БулевАрт“.

За информация и резервации: +359 879 118 020

До 27.01.2026 г. в Art Gallery Nesi, ул. „Хан Крум“ № 3, Стоян Илев - ,,Плитки вълни“

Вълните в плитки води са значително повлияни от морското дъно. Те се появяват, когато дълбочината на водата е по-малка от около 1/20 от дължината на вълната им, което води до сплескване на кръговите орбити на водните частици в елипси и до забавяне на движението им, увеличаване на стръмността и в крайна сметка - до разбиване на вълните при приближаването им към брега.

Тези вълни, включително цунами и приливи, се променят драстично спрямо поведението си в дълбоки води (където скоростта зависи от дължината на вълната) към поведение в плитки води (където скоростта зависи главно от дълбочината).

Плитките вълни, за разлика от дълбоките, се виждат ясно, но не движат „океана“. Те идват отново и отново, носейки със себе си спомени, чувства и състояния, които не могат да бъдат напълно „отмити“. Изграждат пространство, където тишината говори най-силно.

Там не се крият дълбини, а истини - прозрачни и понякога болезнени. Движат се между настоящето и спомена, между отражението и реалността, където всяко леко колебание на повърхността оставя следа от преживяване. В плитките вълни водата не е просто елемент, а състояние на духа - място за тихи срещи със самия себе си.

За информация: +359 888 088 346

До 23 януари в Галерия „Пролет”, ул. ”Лермонтов” № 33, OPEN SPACES - изложба-живопис на Иво Бистрички

Иво Бистрички е роден през 1971 г. в Благоевград и живее между София и Бургас. Завършва специалност живопис във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ през 1995 г. От 2008 г. е член на Съюза на българските художници, от 2009 г. участва в бюрото на секция живопис, а от 2016 г. е част от управителния съвет на Съюза на българските художници.

В творчеството си Бистрички експериментира с различни материали и медии – живопис, дигитален принт, колаж и обекти. Неговите произведения често се движат в крайните граници на конвенционалната картина, като характерно за него е деконструирането на изображенията и експериментите с повърхността на платното.

Темите, които разглежда авторът, са свързани с влиянието на съвременния свят върху личността. В работите му се появяват предмети от бита, портрети и мащабни пространствени композиции, създаващи уникален визуален език.

За информация: +359 887 790 487

Сцена „БулевАрт“, ул. „Възраждане“ № 2 - всяка вечер от 18:00 ч. музикални вечери на живо

Всяка вечер от 18:00 ч. на сцена „БулевАрт“ ви очакват музикални вечери на живо, подготвени от „Катмания“ и Alive Band.

Сцената на „БулевАрт“ се утвърждава като място за срещи, споделени емоции и вдъхновяваща музика. Илиян, Коцето и Дилян Дянков радват публиката със своите оригинални изпълнения, които събират хората и създават топло, празнично настроение. Всяка от вечерите носи своя заряд и се превръща в пространство за танци, споделени моменти и истинско преживяване на сетивата.

За информация: +359 896 642 624