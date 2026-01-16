Приходите от отдаване под наем на църковни имоти да бъдат освободени от данъчно облагане. Това предлага правителството в оставка на Росен Желязков с промени в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени тази седмица в Народното събрание.

Предвижда се да бъдат освободени от данъци на наемите, които събират, всички организации на вероизповеданията с мотива, че трябва да се подкрепи финансово тяхната дейност.

"Облагането на тези доходи

създава финансова тежест за вероизповеданията и ограничава възможностите им

да осъществяват общественополезната си мисия. Предвид това се предлага освобождаване от облагане на доходите от наем или друго предоставяне за ползване на недвижимо имущество, намиращо се в страната, на организациите на вероизповеданията", пише в мотивите Министерски съвет.

В мотивите липсва оценка какви ще са евентуалните загуби за бюджета от тази данъчна преференция. Но едва ли Министерството на финансите може да направи такива сметки, защото както се установи от журналистически разследвания през последните години, Българската православна църква, например, не декларира приходи от подобна стопанска дейност, пише Сега.

Добре известно е, че БПЦ притежава огромно количество недвижимости, част от които отдава под наем.

В центъра на София например тя е собственик на редица сгради

и помещения, които отдава под наем за офиси, магазини и заведения. Манастирите също притежават многобройни имоти, част от които се отдават под наем.

БПЦ е освободена от данък печалба за доходите от основни църковни дейности като продажба на свещи, книги, дарения, както и не плаща данъци върху недвижимите си имоти, които се използват за религиозни цели. Сега ще бъде освободена от облагане и на чисто търговска дейност, като отдаването на имоти под наем.

Всяка година държавният бюджет отпуска субсидии за вероизповеданията. За изминалата 2025 г. сумата бе над 78 млн. лв., като две трети от тях бяха предназначени за Българската православна църква.