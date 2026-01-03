Недомислица или манипулативна докладна записка от управителя на „Бургасбус“ Петко Драгнев за поскъпване на билетчето в автобусите в морския град стана повод за въпроса – не знаеше ли той и целият му екип от юристи и икономисти за Закона за еврото? Заради това Бургас, където транспортът е един от най-модерните и удобни в страната, попадна под ударите на Националната агенция за приходите, които констатираха нарушение - цената на билетчето, която до 31 декември беше 1,50 лева, от 1 януари става 80 евроцента или 1,56 лева. Друг е въпросът, че видно от публично съобщение на НАП, контролните органи са били вдигнати на проверка в почивен от серията празнични дни, именно в Бургас. Като стойността на превоза и в Стара Загора, и в София например е 80 евроцента.

Всъщност проблемът с повишената цената на билетчето е влизането й в сила именно на ключовия 1 януари, когато официално вече у нас валутата се променя в евро и точно това е трябвало да съобрази екипът на Драгнев.

Иначе промените в тарифния план, които са икономически обосновани от него, са гласувани от Общинския съвет, но още през септември. Общинските съветници са приели неговите мотиви в интерес на още по-добро развитие на превоза на гражданите, но точно съотношението евро-лев, което трябва да е в полза на пътниците през януари, е трябвало да е негов първи ангажимент от старта на новата година.

„Проблемът идва от това, че датата е първи януари. Това създаде някакви асоциации. Давам пример – в Стара Загора цената беше 1,50, в Бургас – също беше 1,50. Стара Загора повишиха на 1,60 лева от октомври, ние задържахме до края на годината. От първи януари с превалутирането стана 80 евроцента и не са в нарушение. При нас цената също вече е 80 евроцента. НАП искат от нас обяснение, доказателства, има процедура – ще я извървим.“, коментира управителят на „Бургасбус“.

Очевидно обаче, екипът на Драгнев не е съобразил в докладната Закона за еврото и така дефакто предизвика проверката на НАП. Това даде повод на кмета на Бургас Димитър Николов да поиска „Бургабус“ да спазва изрядно закона, като посочи в пост в социалните мрежи, че очаква ръководството на превозвача да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона.

„Осигурили сме всичко на "Бургасбус"! Проекти, които да го превърнат от кретаща общинска фирма с раздрънкани "Чавдар"- и, в дружество с над 100 автобуса, 56 електробуса, зарядни станции, фотоволтаичен парк и система за съхранение на електроенергия!

Очаквам още утре, ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона!

Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това.

Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва! И други вариации по темата няма!“, категоричен е Димитър Николов.